米電気自動車（ＥＶ）大手テスラが２２日発表した２０２５年７〜９月期決算は、売上高が前年同期比１２％増の２８０億９５００万ドル（約４・３兆円）、最終利益は３７％減の１３億７３００万ドルだった。テスラはイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）の政治的言動への反発から業績不振が続いていたが、売上高は四半期として過去最高となった。増収は３四半期ぶり。２５年７〜９月期のＥＶ販売台数は７％増の４９万７０９