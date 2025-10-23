戦没者が最も多かった1920〜1923年生まれの若者たち。青春を戦争に翻弄された彼らは、悲惨な戦場で一体なにを経験していたのか。【写真】この記事の写真を見る（2枚）読売新聞記者で戦争に関する取材を重ねてきた前田啓介氏の『戦中派 死の淵に立たされた青春とその後』（講談社現代新書）の一部を抜粋し、紹介する。（全3回の1回目／続きを読む）◆◆◆「ああ、もう生きて帰れやへんのや」――千玄室誰もが納得できない思い