ベラルーシの裁判所で立つアンジェイ・ポチョブト氏＝2023年1月（AP＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州議会は22日、人権や民主主義を守るために尽力した個人や団体を表彰する今年の「サハロフ賞」を、いずれも現在収監中の反体制派の記者で、ベラルーシのアンジェイ・ポチョブト氏とジョージア（グルジア）のムジア・アマグロベリ氏に授与すると発表した。両氏は強権的な政府の批判を続け、ポチョブト氏は2021年