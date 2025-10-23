【ワシントン共同】トランプ米大統領は22日、ウクライナ侵攻を続けるロシアへの制裁強化を発表したことについて「時が来たと感じた」と述べ、ロシアに停戦交渉に応じるよう求めた。ホワイトハウスで記者団に語った。