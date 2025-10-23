俳優の中村倫也（３８）が来年１月期のＴＢＳドラマ「ＤＲＥＡＭＳＴＡＧＥ」（金曜、後１０・００）で主演を務めることが２２日、分かった。中村は、かつて問題を起こしてＫ−ＰＯＰ業界を追放された“元”天才音楽プロデューサー吾妻潤を演じる。ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するＫ−ＰＯＰ業界。中村演じる吾妻は、かつて型破りな方法で人気アーティストをプロデュースし、「天才」とも称された。しかし、とあ