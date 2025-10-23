22日、大阪・枚方市のアパートで刃物を持った男が同居する女性を人質に取り、立てこもる事件が起きました。警察は14時間後に突入し、男を逮捕しました。22日午前8時ごろ、警察が枚方市のアパートの一室を捜査のため訪れたところ、男が同居する女性（42）に刃物を突きつけて立てこもりました。警察は女性の安否を確認しながら説得を続けましたが男は応じず、約14時間後の午後11時ごろ、捜査員が玄関などから突入し、男を確保しまし