〈「気持ちは高ぶっていたが、心の中では戦争というものを呪っていた」「あの頃を思い出すのは、もう嫌だ」…生きて帰れないと悟った特攻隊員たちがそろって叫んだ“ある言葉”とは〉から続く戦没者が最も多かった1920〜1923年生まれの若者たち。青春を戦争に翻弄された彼らは、悲惨な戦場で一体なにを経験していたのか。【写真】この記事の写真を見る（2枚）読売新聞記者で戦争に関する取材を重ねてきた前田啓介氏の『戦中派