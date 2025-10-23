中村倫也が、2026年1月放送スタートのK-POP版“スポ根”ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）に主演することが決定した。かつて問題を起こしてK-POP業界を追放された元音楽プロデューサーを演じる。【写真】将来のグローバルスターかも！NAZEのメンバーをチェック本作は、世界の音楽シーンを席巻するK‐POP業界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された日本人の男性プロデューサーと、とある韓国の弱小芸能