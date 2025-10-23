三谷幸喜が脚本を手がけ、菅田将暉が主演を務めるドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第4話が22日に放送され、浜辺美波演じる巫女の樹里が私服を披露すると、ネット上には「素敵!!レトロかわいい!!」「80年代アイドルみたい」などの反響が寄せられた。【写真】浜辺美波演じる巫女・樹里の「レトロかわいい」私服姿WS劇場では久部（菅田）による「夏の夜の夢」の初日