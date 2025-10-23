筆者の友人M子は義両親との同居生活に不安を抱いていました。しかし、初めての育児は想像以上に大変でした。そんな時、義父母の厳しいしつけが息子に良い影響を与え、育児を支える大きな力になったそうです。 不安から始まった義両親との同居 結婚と同時に義両親との同居生活が始まりました。結婚生活のスタートから義父母と一つ屋根の下というのは、多くの人にとって少し勇気のいる選択です。 最初は「価値観の違いで