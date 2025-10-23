女優の中条あやみが２３日までにＳＮＳを更新。自身が出演中のＴＢＳ系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」のオフショットを公開し、話題になっている。自身のインスタグラムに「椿の納豆トースト好きなシーンだなって思ってトーストと椿撮ってって言ったのに。何この写真。。セルフィーかい」とエピソードを公開し、俳優・竹内涼真の変顔ショットを公開した。この投稿に「キミセカとは違うふたりを見てれて嬉（うれ）し