「僕の前立腺がんレポート」を連載中だった長田昭二さんが、6月14日に亡くなった。文藝春秋編集部ではご親族の了承を得て、闘病生活にかかわった方々のインタビューを連載番外編としてお届けしています。今回は、主治医だった東海大学医学部腎泌尿器科学領域主任教授の小路直（すなお）医師に、長田さんの闘病生活について聞きました。【画像】東海大学医学部付属病院で、小路先生の診察を受ける生前の長田氏（2023年4月）◆◆◆長