パイオニア株式会社は、前後2カメラによる高画質録画と視界性を両立したデジタルミラー型ドライブレコーダー「VREC-MZ300D」を2025年11月に発売する。 同製品は、200万画素のフルHDカメラと高感度CMOSセンサー「PureCel® Plus」を搭載し、昼夜を問わず鮮明な映像記録を実現。11V型高輝度IPS液晶や直感操作可能なタッチパネルを備え、スリム設計で幅広い車種に対応しているうえ安心の3年保証付きであ