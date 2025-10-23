日本を動かす官僚の街・霞が関から“マル秘”情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆◆◆“総務省のセオリー”を崩した男総務省は竹内芳明次官（昭和60年、旧郵政省）が退任し、原邦彰氏（63年、旧自治省）が後任となった。原氏は財政、行政、税制、選挙、消防などにわかれる本省で主に財政畑を歩んだ。内閣総