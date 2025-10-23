フリーアナウンサーの関野浩之が22日、インスタグラムのストーリーズを更新。きょう23日に行われる「プロ野球新人選手選択会議」（以下／ドラフト会議）に向けた意気込みをつづった。【写真】これが抽選ボックス…昨年の『ドラフト』開催時の会場の様子を紹介する関野浩之関野は、2009年から「ドラフト会議」の司会を担当。唯一無二の美しい低音でのアナウンスで、パンチョ伊東（伊東一雄／2002年死去）さんの名調子を“塗り替