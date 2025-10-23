CSファイナルSでレイエスは4本塁打と気を吐いた(C)産経新聞社来年はその勇姿を拝めるが、再来年以降は果たして…。日本ハムを支えたフランミル・レイエスの代理人を務めるエドウィン・ドミンゲス・アルバレス氏が10月22日、X（旧ツイッター）でレイエスの契約に言及した。契約は2026年シーズンまでで、それを終えた後はフリーエージェント（FA）になると現状を説明した。【動画】インローを粉砕！絶好調レイエスのソフトバンク戦