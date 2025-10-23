ソフトバンクとのCSでも勝負強さを発揮したレイエス(C)産経新聞社日本一への挑戦権は掴めなかった。それでも、王者に食い下がった日本ハムの粘りは声価を高めた。10月20日に行われた「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」のファイナルステージ（S）第6戦で、レギュラーシーズン2位の日本ハムは、リーグ王者のソフトバンクに1-2で惜敗。通算成績3勝4敗。2016年以来、9年ぶりの日本シリーズ出場を逃した。【動画】インロ