俳優の内博貴が、22日に放送された日本テレビ系ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』(毎週水曜22:00〜)の第3話に登場した。ドラマは出演は12年ぶりとなる。内博貴内が演じるのは、香坂莉里(影山優佳)の交際相手である畑中一成。第3話の中では、莉里と夜景の見えるレストランでデートし、ネックレスをプレゼントするシーンが描かれていたが、ある問題を抱えているという。29日放送の第4話にも登場する。内のドラマ出演は『天国