【ワシントン共同】米財務省は22日、ウクライナとの戦闘終結に向けたロシアの取り組みが不十分だとして、ロシアの石油大手ロスネフチとルクオイルに制裁を科すと発表した。両社が50％以上の株式を保有する傘下の企業も対象とする。