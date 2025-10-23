22日午後、愛知県尾張旭市で乗用車2台が衝突する事故があり、それぞれの運転手2人が軽いけがをしました。 【写真を見る】事故で乗用車が横転… ぶつかった車も歩道に乗り上げ運転手2人が軽傷 愛知・尾張旭市 警察と消防によりますと、22日午後5時20分ごろ、尾張旭市旭前町の市道で「車同士の事故。1台が横転している」と目撃者から通報がありました。 救急隊などが駆けつけ、それぞれの車を運転していた50代の男性と60代の女性