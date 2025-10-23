突然ですが、「エコ」の正式名称知っていますか？言われてみればなんだろう…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「エコロジー」でした！「エコ」はもともと ecology（エコロジー）＝生態学 の略語ですが、現代ではその学問的意味を離れ、環境に優しい行動や考え方を指す言葉として広く使われています。例えば、エコバッグ、エコカー、エコ活動などがあります。皆さんは「エコ」を意識した生活を送っていますか？次回の難