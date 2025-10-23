タレントの井口綾子が２３日までに自身のインスタグラムを更新。手術を受けていたことを明かした。「少し個人的なお話になりますが…先日『子宮頸部高度異形成』と診断され、円錐切除手術を受けてきました！」と伝えた井口。病院のベッドの上でのショットをアップし、「去年立ち寄ったレディースクリニックで『そういえば子宮頸がんの検査を受けたことない気がするな』と思い出し、まあ大丈夫だろうと思いつつ、その日は時間