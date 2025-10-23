この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。一家の家計をどのようにコントロールしているかは、家庭によって異なりますよね。財布が夫婦それぞれで違う家、妻や夫のどちらかが家計管理をしている家など自分たちの生活スタイルに合わせて管理するの