「このたびポスティングシステムを利用して、MLBに挑戦させていただくことになりました」プロ野球・巨人の岡本和真選手がポスティングでのメジャー移籍を目指すと会見で発表。ポスティング制度の利用を容認した球団に感謝の言葉を述べました。「本当に快く送り出してくれるというか、頑張ってこいということで話していただいた。ジャイアンツでこれまで、海外に挑戦するっていうのは数少ないことなので、それを許可していただいた