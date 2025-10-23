高市首相が24日に行われる見通しの就任後初めての所信表明演説で、「戦略的に財政出動を行う」と表明する方向で調整していることが分かりました。所信表明演説の原案によりますと、内閣の最優先課題として「物価高への対応」を挙げ、ガソリン税の暫定税率廃止法案を今の国会で成立させる決意などを表明する方針です。また、「財政の持続可能性に常に配慮する」との前提を付けつつ、国民の所得と税収を増やすため、「『責任ある積極