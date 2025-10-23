大分県の佐藤樹一郎知事は21日の定例記者会見で、2026年度当初予算を編成する上での重点方針12項目を発表した。特に（1）物価高対策と賃上げ支援（2）南海トラフ巨大地震の新たな被害想定を踏まえた防災対策強化（3）大阪・関西万博の成果を生かした観光振興−の3項目について「時代の要請に応える」として優先的に取り組むとしている。予算規模は25年度（約7026億円）と同程度となる見込み。（1）は県庁にプロジェクトチーム