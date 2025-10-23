25、26日に北海道安平町で催される第16回全日本ホルスタイン共進会（全共）に出場する大分県代表の3頭のうち、日田市から乳牛2頭が選ばれた。出品者の2人は「全国に日田の名を広めたい」と張り切っている。全共は乳牛の改良成果を競い合うことで、水準を高めるのが目的。日本ホルスタイン登録協会が主催し「乳牛のオリンピック」と呼ばれる。全国から出品されたホルスタイン種とジャージー種が体形や乳房の張り、形、大きさな