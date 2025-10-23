熊本県立劇場と九州交響楽団（福岡市）が共同事業で取り組む「熊本特別演奏会」が11月8日、熊本市中央区大江2丁目の同劇場で開かれる。これに先立ち、演奏作品を“予習”する「レクチャーコンサート」が同区上通町の市現代美術館であり、魅力や聞きどころを宇城市在住の作曲家、野村誠さんが独自の視点で解説した。特別演奏会では、クラシックの巨匠バルトーク（1881〜1945）の「ルーマニア民俗舞曲」と「バイオリン協奏曲第2