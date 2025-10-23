軍港としてスタートし、戦後は貿易港の機能を充実させた佐世保港。米海軍の拠点でもある港を、より市民に身近な存在にしようとする計画が1980年代に定められ、半世紀を経て実現しようとしている。最後の核事業となるホテル建設に向けた動きが始まった。佐世保市は86年度策定の「ポートルネッサンス21計画」に基づいて臨海部を埋め立て、ショッピングモール「させぼ五番街」が立地する商業エリアやイベントスペース、大型船が接