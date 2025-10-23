長崎県佐世保市内で4000人の踊り手たちが躍動した「第27回YOSAKOIさせぼ祭り」は19日、盛大にフィナーレを飾り、3日間の日程を終えた。九州、北海道、関東、山陰、四国などから集うチームを引きつけてやまないのは、開幕ステージとなったハウステンボス、全長1キロの商店街、艦船が停泊する岸壁、九十九島などの地域色豊かな会場と、温かい拍手。参加者の一人は「すごく心地よい。こんな場所はなかなか見つからない」と話した