戦争や被爆の体験の継承に文学は重要な役割を果たす。戦争とはなにか、原爆とはなにか、人間にとってどんな意味をもつのか、根源的な問いと内省を抱えこんでいるのが、文学だ。「水かげろう原爆/戦争の文学長崎から反照することば」（田中俊廣）はそうした文学表現を読み解く手引きとなる一冊だ。著者は日本近現代文学を専門とする研究者、大学教授、詩人としても知られている。新聞の文芸時評や文芸講座、文芸コンクール