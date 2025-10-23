伝統芸能の人形芝居を継承する各地の団体が集う「全国人形芝居フェスティバル」が18、19の両日、長崎県波佐見町総合文化会館であった。9団体が参加し、磨いた技を披露した。陶芸で知られる同町の皿山地区には、県指定無形民俗文化財「皿山の人形浄瑠璃」がある。今年は2年に1度、持ち回りで開かれる九州人形フェスティバルのホストタウンであり、開催中の「ながさきピース文化祭2025」に合わせて九州外にも呼びかけて全国大会