長崎原爆資料館（長崎市平野町）の展示内容更新計画で意見が割れていた「南京事件」を巡る表記について、同市が素案をまとめたことが22日、関係者への取材で分かった。パネルで「日本軍は、多数の民間人や捕虜を殺害する南京事件を引き起こした」と表現する方針。素案は23日に開かれる資料館運営審議会の小委員会に提示され、学識者らによる検討が加わる。具体的な市の見解が示されるのは初めて。更新計画は1996年の開館以来の