詐欺被害の防止に寄与したとして、佐賀県警伊万里署はセブン−イレブン柳井町店（伊万里市）の田中満代店長（60）とパート従業員江口文仁さん（24）、同有田町役場前店（有田町）の武村里紗店長（35）に感謝状を贈った。柳井町店では、8月3日、来店した高齢男性がレジを訪れ、江口さんに「息子から電子ギフト券4万円分を頼まれた」と話した。不審に思い、田中店長も呼んで詳しく話を聞くと「パソコンがウイルスに感染したので