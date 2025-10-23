佐賀県は22日、直近1週間（13〜19日）の県内12の定点医療機関から報告された伝染性紅斑（リンゴ病）の感染者数は47人で、前週から24人減少したと発表した。1機関当たりの報告数は3・9人となったが、流行発生警報は継続している。県内24の定点医療機関に報告された新型コロナウイルスの感染者数は64人（前週比19人減）、百日ぜきは4人（同1人減）だった。（松本紗菜子）