空手の国際大会「和道会インターナショナルカップ2025」のジュニア女子形の部に出場した三養基高2年の後藤唯衣さん（16）＝佐賀県鳥栖市＝が17日、同市役所を訪れ、向門慶人市長に優勝を報告した。後藤さんは全日本空手道連盟の四大流派の一つ、和道会の麓空手道クラブに所属し、5歳から鍛錬を積んできた。大会は8月16、17日に東京の日本武道館で開かれ、ジュニア女子形の部にはカナダやドイツなど9カ国の11人が出場。後藤さ