¥ª¥¹¥Ê¤Ï40¿ÍÏÈ³°¤Ëºå¿À¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Ê25Æü³«Ëë¡Ë¤ËÎ×¤à¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬22Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤Ï¡Öµã¤¤¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤â»Í¤Ä¾¡¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£º¸ÏÆÊ¢ÄË¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ò·ç¾ì¤·¤¿¶áÆ£¤â23Æü¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤«¤é¹çÎ®Í½Äê¡£¸åÆ¬ÉôÂÇËÐ¤ÎÃæÂ¼¡¢º¸Â­¼óÄË¤Î¼þÅì¤â¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¡¢ºÇ½ª·èÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÌî¼ê¿Ø¤Ï¼çÎÏ¤¬Àª¤¾¤í