九州国立博物館が福岡県太宰府市に開館して、今月で20周年を迎えた。東京、奈良、京都に続く「末っ子」は累計1900万人以上が訪れるまでに成長した。着実な歩みを地域と共に喜びたい。明治期の美術指導者である岡倉天心が提唱し、地元の誘致活動によって「100年の夢」が実現した。開館当初は収蔵品の少なさや首都圏から離れた立地を心配する声も聞かれた。今や集客力では奈良、京都を上回るようになった。開催中の「法然と