「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）２勝クラスを逃げて圧勝したマイユニバースは２２日、武幸師が自らまたがり、栗東坂路で単走追い。軽快な脚取りで伸び伸びと駆け上がり、４Ｆ５３秒２−３９秒０−１２秒８を計時した。感触を確かめたトレーナーは「キャンターに行くまでは力みもありましたが、道中は力みも抜けスムーズな走りでした」と納得の表情。「馬体は前走よりも良くなっていますし、折り合いが重要になってきますね