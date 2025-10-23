今月15日、岐阜県多治見市で無免許で車を運転中に信号待ちの軽自動車に追突し男性にケガをさせたにも関わらず、現場から逃走したとして、可児市の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは可児市の会社員・村田将朗容疑者(51)です。村田容疑者は無免許で乗用車を運転していた15日午前11時ごろ、多治見市小名田町の交差点で、信号待ちの軽自動車に追突したにもかかわらず、現場から逃走した疑いが持たれています