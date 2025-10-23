「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）新潟記念２着から臨むエネルジコは２２日、滞在中の栗東ＣＷで最終リハを行った。年長馬を前に見ながらスタートを切ると、ラストまで軽快な脚取りで悠々と１馬身半先着した。デビューから無傷の３連勝で青葉賞を制したものの、態勢が整わずダービー出走は断念。ようやくたどり着いた最後の１冠で、その能力を存分に発揮する。３週連続となる栗東ＣＷでの追い切り。サルサロッサ（６歳障害オ