女子プロレス「マリーゴールド」のユナイテッド・ナショナル（ＵＮ）王座を保持する?嵐を呼ぶ超貴婦人?桜井麻衣（３５）が、Ｖ７戦（２６日、両国国技館）で迎え撃つビクトリア弓月に宣戦布告した。王座戦を目前に控えた超貴婦人は「このベルトを取ってから初めて追われる立場になって、前の団体から引き継がれる白いベルト（ＵＮ王座）の呪いみたいな圧を感じて悩んできた。でもそこを乗り越えて守り続けたベルトを今落とすわ