「Sora2」という新しい動画生成AIが話題だ。簡単な指示を出すだけで、実写からアニメまでどんな動画も手軽に作れてしまう。たとえばテレビの街角インタビュー風の動画もお手のもの。まだギリギリ本物かAI製かは分かるが、見分けがつかなくなるのも時間の問題だろう。折しも奈良公園の鹿を巡って、テレビのインタビュー映像が話題になっていた。地元のガイドや飲食店店員が「鹿をいじめている外国人を見たことがない」という趣旨