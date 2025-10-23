再び警察庁OBポストに高市早苗首相は事務担当の官房副長官に露木康浩・前警察庁長官を任命した。今後、露木氏は高市首相の強力なサポート役として機能することが期待されている。露木氏は2022年8月、安倍晋三元首相の銃撃事件の責任を取って辞任した同期の中村格氏の後任として長官に就任。25年1月に辞職した。露木氏と中村氏は共に副長官レースを争っていた関係だが、この銃撃事件がきっかけで露木氏がリードする形となったと