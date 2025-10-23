ヤクルトの１位指名は創価大・立石が有力となった。２２日、都内でスカウト会議を行ったが、１位は公表せず。池山隆寛監督（５９）は「将来ヤクルトを背負って立てる伸びしろのある選手を指名したい」と力説。今オフにポスティングでメジャー挑戦を目指す村上不在となるチーム状況も踏まえ「将来のスワローズの軸となり、柱となる選手を獲っていく」と語った。競合となれば一番くじを引く。指揮官は右手でくじを引くと明かし「