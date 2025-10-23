NY原油先物12月限（WTI）（終値） 1バレル＝58.50（+1.26+2.20%） 先週、トランプ米大統領が次回の米ロ首脳会談を開催する見通しであると発表し、ウクライナ和平期待が一時的に高まったが、今週に入ってこの会談の中止が報道されていることが相場を押し上げた。米ロ首脳会談の開催に向けて、ロシアのラブロフ外相とルビオ米国務長官の協議が順調ではないもよう。米ウォール・ストリート・ジャーナル（Ｗ