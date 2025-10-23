巨人は２２日、ＧタウンとＧ球場の室内練習場で今月２９日から行う若手主体の秋季キャンプで球団ＯＢの李承ヨプ（イ・スンヨプ）氏（４９）＝前韓国・斗山ベアーズ監督＝が臨時コーチを務めると発表した。「アジアの大砲」と称されたレジェンドの力添えに、選手もコーチ陣も胸を高鳴らせた。２２日、Ｇ球場で練習を行ったオコエ瑠偉外野手（２８）は、球団ＯＢの李承ヨプ氏が秋季キャンプで臨時コーチを務めると知り、「え〜！