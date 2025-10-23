ジャイアンツは２２日（日本時間２３日）、テネシー大監督だったトニー・ビテロ氏（４７）を新監督に決定したと発表した。大学野球からメジャー球団の監督に就くのは異例。同監督にプロ経験はない。ＵＳＡトゥデー紙のＢ・ナイチンゲール記者のＸによると、年俸は３００万ドル（約４億５０００万円）で、新任監督として史上最高になるという。今季地区３位に終わり、４年連続でポストシーズン進出を逃したジャイアンツは、