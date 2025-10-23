米国債利回り（NY時間16:35）（日本時間05:35） 米2年債 3.445（-0.011） 米10年債3.951（-0.012） 米30年債4.535（-0.008） 期待インフレ率2.289（+0.015） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。下げて始まったものの、途中にプラスに転じた。その後、トランプ政権がソフトウエアで対中輸出の規制強化を検討とのニュースや、２０年債入札で最高落札利回りが