イスラエルのネタニヤフ首相はアメリカのバンス副大統領と会談し、パレスチナ自治区ガザの和平計画について次の段階に向けて前向きな姿勢を示したなどと地元メディアが報じました。ネタニヤフ首相は22日、バンス副大統領とエルサレムで会談しました。地元メディアによりますと、ネタニヤフ氏は会談で、アメリカが提示した和平計画の第二段階について実施に向けた支援を表明したうえで、前向きな姿勢を示したということです。また、